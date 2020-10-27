Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- «Норд-Ост». 18 лет5 материалов
- Русская бедность5 материалов
Свежий выпуск
№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
В Улан-Удэ сломались новые автобусы с цитатами Путина через неделю после запуска
В Улан-Удэ сломались несколько автобусов с цитатами президента России Владимира Путина. Их запустили на маршруты неделю назад. Об этом сообщает местный портал «Номер один» со ссылкой на жителей города.
Информацию изданию подтвердили в МУП «Городские маршруты»: «К сожалению, техника имеет свойство ломаться, пусть даже и новая», — ответили там. — «Новые автобусы, сойдя с конвейера, прошли 5 тысяч км, технические неисправности имеют место быть, стараемся все планово исправлять». В МУП не уточнили, сколько автобусов сломались и какого рода поломки в них зафиксированы.
Через несколько часов после публикации в МУП «Городские маршруты» отказались от первоначальных слов и заявили, что поломок новых автобусов не было, «вместе с тем, было два случая схода с линии».
Мэрия Улан-Удэ закупила 42 новых автобуса по 4 млн 741 тыс. рублей каждый. На них разместили цитаты президента России Владимира Путина «Дальний Восток — ключевое направление развития России» и «Народный бюджет — инициатива людей». Такие автобусы ходят на 17 маршрутах города. В городе сейчас работают 10 новых автобусов, остальные должны выйти на линию в начале ноября.
Чехия и Словения ввели комендантский час из-за распространения COVID-19
Власти Словении ввели комендантский час на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции. Об дополнительных мерах для профилактики COVID-19 сообщает телеканал RTV.
Из дома жителям этой страны будет запрещено выходить в период с девяти вечера до шести утра. Исключения — экстренный поход к врачу, угроза жизни и имуществу и неотложная работа. Кроме того, в стране ограничили передвижение между муниципалитетами: выехать в населенный пункт можно будет только в случае транзита, для ухода за родственником или на работу.
Ранее в Словении запретили проведение свадеб и массовых религиозных церемоний. Также в стране запрещено собираться компаниями более шести человек, за исключением членов одной семьи.
Власти Чехии также ввели комендантский час — с девяти до пяти часов. Ограничение будет действовать до 3 ноября. По словам министра здравоохранения Романа Прымулы, принятые ранее меры — закрытие баров, ресторанов, большинства магазинов и школ— не смогли снизить темп распространения инфекции.
С начала пандемии в Чехии зафиксировали 268 370 случаев заражения коронавирусом, в Словении — чуть более 24 тысяч заболевших.