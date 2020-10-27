Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

видео

Удастся ли нам избежать новой гонки ядерных вооружений? Отвечает академик Алексей Арбатов

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 118 от 26 октября 2020

Читать номер

Чехия и Словения ввели комендантский час из-за распространения COVID-19

Общество2

2
 

Власти Словении ввели комендантский час на фоне распространения в стране коронавирусной инфекции. Об дополнительных мерах для профилактики COVID-19 сообщает телеканал RTV.

Из дома жителям этой страны будет запрещено выходить в период с девяти вечера до шести утра. Исключения — экстренный поход к врачу, угроза жизни и имуществу и неотложная работа. Кроме того, в стране ограничили передвижение между муниципалитетами: выехать в населенный пункт можно будет только в случае транзита, для ухода за родственником или на работу.

Ранее в Словении запретили проведение свадеб и массовых религиозных церемоний. Также в стране запрещено собираться компаниями более шести человек, за исключением членов одной семьи.

Власти Чехии также ввели комендантский час — с девяти до пяти часов. Ограничение будет действовать до 3 ноября. По словам министра здравоохранения Романа Прымулы, принятые ранее меры — закрытие баров, ресторанов, большинства магазинов и школ— не смогли снизить темп распространения инфекции.

С начала пандемии в Чехии зафиксировали 268 370 случаев заражения коронавирусом, в Словении — чуть более 24 тысяч заболевших.

Теги:
sn, коронавирус, словения, чехия

Правительство запросило данные металлургов о возможности производить медицинский кислород для больниц

Общество100

100
 

Минпромторг направил запросы российским металлургическим компаниям, чтобы выяснить, имеют ли они возможность производить медицинский кислород для российских больниц на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в металлургических компаниях и пресс-службу ведомства.

«В целях анализа установок по производству технического кислорода, которые могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий», — сообщила пресс-служба Минпромторга.

Первый замминистра промышленности Сергей Цыб, по данным РБК, ранее провел совещание с представителями металлургических компаний. Там обсуждалось в том числе техническая возможность организовать производство медицинского кислорода на станциях разделения воздуха.

По данным ведомства, промышленность в России располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода, и некоторые крупные предприятия загружены только на 20%.

Металлургические заводы производят технический кислород — он используется при производстве цветных металлов, чугуна и стали. Для производства медицинского кислорода, который отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона, нужна специальная лицензия, и процесс ее получения, как ранее писал «Медицинский вестник», может затянуться на два года.

Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса. Он также необходим больным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону, которую перепрофилировали для пациентов с COVID-19. Очевидцы и сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение.

Врачи рассказывали, что из-за нехватки кислорода им приходилось перераспределять его между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Росздравнадзор сообщил, что начал проверку.

Главный врач больницы №20 Юрий Дронов скончался накануне. Как уточняет местный портал 1rnd, у Дронова был коронавирус, и инфекция серьезно ударила по его здоровью. В реанимацию своей же больницы он попал 13 октября. Смерть, по данным источника издания, наступила в результате инфаркта.

Теги:
ng, минпромторг, коронавирус, COVID-19
Больше интересного в вашей ленте
Что такого творилось в Содоме и Гоморре, что они стали синонимом греха?
Вы будете видеть меньше такого
3 седана, которые практически не ломаются
Вы будете видеть меньше такого
11 фишек для порядка на кухне и дома, подсмотренных в Инстаграм
Вы будете видеть меньше такого
Армянская сторона после таких жертв не отдаст Карабах — военный эксперт
Вы будете видеть меньше такого
Ученые выяснили, кто может прожить до 100 лет
Вы будете видеть меньше такого
Спасибо снохе за подсказку. Пельмени теперь у меня очень сочные и вкусные, а тесто тонкое и эластичное
Вы будете видеть меньше такого
Интересный и простой способ связать следки спицами
Вы будете видеть меньше такого
Что вам нравится читать и смотреть в Дзене?
Вы будете видеть меньше такого
Клопп раздумывает об уходе из "Ливерпуля"
Вы будете видеть меньше такого
Ставим квашеную капусту по правилу трех пропорций 1000, 100 и 10. Получается всегда
Вы будете видеть меньше такого
Рассмотрел Lada Stalker, рассказываю об автомобиле! Апал-21541
Вы будете видеть меньше такого
Африканская красота: какие ее идеалы, и как она достигается
Вы будете видеть меньше такого
58-01 - Проект одноэтажного дома в норвежском стиле. Три спальни, большая гостиная.
Вы будете видеть меньше такого
Отличный смартфон по соотношению цена-качество, который удивит вас своим живучим аккумулятором
Вы будете видеть меньше такого
Как жили в Прибалтике при СССР и как живут сейчас?Бабушка показала старые фото из Риги. Сравниваю, что было тогда и…
Вы будете видеть меньше такого
Быстрый и полезный завтрак. Творчество украинских хозяюшек.
Вы будете видеть меньше такого
Лопнула кора на дереве (что делать)
Вы будете видеть меньше такого
Едут домой: Наталья Подольская показала портрет с новорожденным сыном
Вы будете видеть меньше такого
"Вот беленьких набрал целую корзину" - сообщил мне незнакомец. Смотрю, а там одни поганки
Вы будете видеть меньше такого
Художница из Воронежа рисует смешные комиксы по мотивам своей жизни и книг Терри Пратчетта
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera