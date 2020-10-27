Правительство запросило данные металлургов о возможности производить медицинский кислород для больниц

Минпромторг направил запросы российским металлургическим компаниям, чтобы выяснить, имеют ли они возможность производить медицинский кислород для российских больниц на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в металлургических компаниях и пресс-службу ведомства.

«В целях анализа установок по производству технического кислорода, которые могут рассматриваться как потенциальный производственный резерв, в том числе для поставки сырья для последующего производства медицинского кислорода, Минпромторг запросил данные у ряда металлургических предприятий», — сообщила пресс-служба Минпромторга.

Первый замминистра промышленности Сергей Цыб, по данным РБК, ранее провел совещание с представителями металлургических компаний. Там обсуждалось в том числе техническая возможность организовать производство медицинского кислорода на станциях разделения воздуха.

По данным ведомства, промышленность в России располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода, и некоторые крупные предприятия загружены только на 20%.

Металлургические заводы производят технический кислород — он используется при производстве цветных металлов, чугуна и стали. Для производства медицинского кислорода, который отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона, нужна специальная лицензия, и процесс ее получения, как ранее писал «Медицинский вестник», может затянуться на два года.

Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса. Он также необходим больным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону, которую перепрофилировали для пациентов с COVID-19. Очевидцы и сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение.

Врачи рассказывали, что из-за нехватки кислорода им приходилось перераспределять его между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Росздравнадзор сообщил, что начал проверку.

Главный врач больницы №20 Юрий Дронов скончался накануне. Как уточняет местный портал 1rnd, у Дронова был коронавирус, и инфекция серьезно ударила по его здоровью. В реанимацию своей же больницы он попал 13 октября. Смерть, по данным источника издания, наступила в результате инфаркта.