Сенат США утвердил Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Трансляцию церимонии опубликовали на странице Белого Дома в твиттере.

На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, супруг Барретт и судья Верховного суда Кларенс Томас. Во время своей речи Эми Кони Барретт неоднократно говорила, что будет действовать независимо от партийной политики и своего личного мнения. Теперь Баррет официально стала самым молодым членом Верховного суда США.

По данным ABC, кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против проголосовали 48 сенаторов. Единственной представительницей республиканской партии, выступившей против Баррет, стала Сьюзан Коллинз (штат Мэн).

«Решение Трампа назначить нового человека на место, оставленное покойной либеральной иконой Рут Бейдер Гинзбург, открывает новую эру постановлений об абортах, законе о здравоохранении Obamacare, а также о споре по поводу избрания Трампа на должность президента США», — сообщает ABC.

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эми Кони Барретт на должность пожизненного члена Верховного суда месяц назад — 27 октября.

48-летняя Эми Кони Барретт, уроженка Нового Орлеана, ранее занимала должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности, она выступает против абортов. Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

Барретт номинировали на место Рут Бейдер Гинзбург — старейшего члена Верховного суда США, скончавшейся в сентябре в возрасте 87 лет от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Гинзбург боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин.