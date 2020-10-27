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Удастся ли нам избежать новой гонки ядерных вооружений? Отвечает академик Алексей Арбатов

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№ 118 от 26 октября 2020

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Что произошло за ночь 27 октября. Коротко

Общество312

312
 
  • Число умерших непосредственно от коронавируса в Москве превысило 6500. За сутки в столице скончался еще 61 пациент с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Всего с начала пандемии в России в результате заражения умерли более 26 тысяч пациентов. 
  • Власти отказались переводить систему маркировки препаратов от редких болезней в уведомительный режим. Таким образом, упрощенная схема, которую ввели на фоне неработающей системы маркировки, не коснется лекарств, предназначенных для лечения «14 высокозатратных нозологий».
  • Суд в Курской области отказался отпустить из колонии осужденного на 6 лет последователя «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Денниса Кристенсена из Дании. Такое решение было принято «в виду нестабильности поведения осужденного в местах лишения свободы». Ранее этот же суд заменил ему неотбытую часть наказания на штраф в 400 тысяч рублей, однако прокуратура это решение обжаловала, а дело отправили на пересмотр. 
  • Власти Словении и Чехии ввели комендантский час на фоне распространения коронавируса. В Словении он будет действовать с девяти вечера до шести утра, а в Чехии до пяти утра. Кроме того, в Любляне решили на неделю ограничить передвижения между населенными пунктами: выехать в другой муниципалитет можно будет только в исключительном случае.

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Теги:
sn, свидетели иеговы, коронавирус, комендантский час
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