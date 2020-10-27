Власти отказались переводить лекарства от редких болезней в уведомительный режим маркировки

Уведомительный режим работы с маркированными лекарствами, который ввели 24 октября после публикации «Новой газеты», не коснется лекарственных препаратов, предназначенных для лечения «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН). Об этом сообщает «Фармвестник» со ссылкой на проект постановления правительства.

«Положение предлагается установить до 1 января 2021 года. И оно не будет распространяться на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей», — сообщает издание.

В рамках программы «14 высокозатратных нозологий» Минздрав собирает от регионов заявки на самые дорогостоящие препараты для лечения редких болезней и закупает эти лекарства за счет средств федерального бюджета.

Об уведомительном режиме маркировки лекарств сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, такая система позволит отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки

Ранее, 23 октября, стало известно о том, что фармкорпорация «Гедеон Рихтер» приостановила поставки лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых в Россию до конца октября. Причина заключалась в технических сбоях системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Неполадки в системе маркировки впервые проявились 30 сентября, и в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. Как выяснила обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, причина пропажи не только в ажиотажном спросе, но и в том, что система маркировки препаратов работает с большими сбоями.

В итоге сотни тысяч упаковок остаются нерастаможенными или не могут покинуть склады производителей.

С июля маркировкой всех лекарств занимается единственная компании ООО «Оператор-ЦРПТ» с офисом в Москве. Предполагалось, что новая система сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных препаратов: на каждую упаковку лекарств наносится уникальный ID из 14 знаков, по которому можно отследить путь от производителя к потребителю. Лекарства без такого знака не пробиваются в аптеках.

Как писал «Фармацевтический вестник», в октябре ЦРПТ сообщил на закрытой встрече о сбое в системе мониторинга, из-за которого 60% данных о лекарствах оказались утеряны.