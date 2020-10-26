Армения подтвердила переход города Кубатлы под контроль Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило, что город Кубатлы в «поясе безопасности» непризнанной Нагорно-Карабахской Республики теперь находится под контролем Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о занятии этих территорий еще в воскресенье.

«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», — заявил представитель оборонного ведомства Арцрун Ованнисян на брифинге. С момента начала конфликта Армения не признавала потерю ни одного райцентра в НКР.

Карта: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Он рассказал о масштабном наступлении азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, которое, по сведениям Еревана, не увенчалось успехом.

До этого Алиев заявлял о частичном взятии под контроль Кельбаджарского района и Кубатлы в «поясе безопасности» НКР. Эти территории находятся вблизи Лачинского коридора — главной артерии, связывающей Нагорный Карабах и Армению. В Ереване подтвердили, что силы Баку действительно подошли области Сюник на юге Армении. «Ситуация не критическая», — добавили там.

С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло уже 30 дней. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

Глава непризнанной НКР Араик Арутюнян обвинил Баку в обстрелах территории республики, а Минобороны Азербайджана заявило о ракетных ударах по Тертеру.

По данным омбудсмена НКР в понедельник удары пришлись по Мартакерту, Мартуни и Аскерану, а в результате обстрела Аветараноца погиб мирный житель. Стороны сообщают о применении систем залпового огня российского производства «Смерч» и «Град».

Всего с момента обострения конфликта в регионе армянская сторона потеряла 974 бойцов, свидетельствуют официальные данные. Баку не раскрывает боевые потери. Война также унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.