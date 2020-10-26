Исследователи впервые обнаружили в темных кратерах на Луне скопления большого количества воды. Результаты наблюдений ученых из германо-американской Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) опубликовал журнал Nature Astronomy.

«Мы видели признаки того, что вода может находиться на солнечной стороне луны. Теперь мы знаем, что она там есть. Это открытие бросает вызов нашему понимаю лунной поверхности и поднимает интригующие вопросы относительно ресурсов, необходимых для исследования дальнего космоса», — заявил Пол Херц, глава Отделения астрофизики в Директорате космической науки NASA.

По площади обнаруженные скопления воды можно сравнить с размером Московской области — около 40 тысяч квадратных километров.

На протяжении долгого времени ученые считали, что вода не может накапливаться на поверхности Луны из-за особенностей ее устройства. На светлой стороне она тем более должна была испаряться из-за действия солнечных лучей.

«В отсутствие плотной атмосферы вода на освещенной стороне луны должна просто испаряться в космосе. Однако мы ее видим. Что-то генерирует воду и что-то удерживает ее там», — сообщил сотрудник Центра космических полетов.

Фото: @NASAMoon / Twitter

Обнаружить наличие воды на Луне удалось при помощи 2,5-метрового телескопа SOFIA, который установлен на борту специализированной версии «Боинга-747». Точные источники появления воды пока неизвестны, однако ученые предполагают, что ресурс возник из местных пород при их нагреве и расплавлении во время образования кратеров.

«Если мы правы, вода окажется более доступной как в качестве питьевой, так и для ракетного топлива и вообще для всего, для чего NASA может понадобиться вода», — объяснил один из авторов исследования.