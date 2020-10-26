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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Водитель Евкурова избежал наказания за смертельное ДТП из-за срока давности
Суд в Назрани освободил Багаудина Мейриева — бывшего охранника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова — от наказания за аварию со смертельным исходом, так как истек срок давности преступления. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Мейриев избежал наказания, потому что ДТП, которое он спровоцировал, произошло шесть лет назад (ч.1 ст. 78 УК).
Ранее в этот же день Назрановский районный суд Ингушетии признал Мейриева виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли две женщины (ч. 5 ст. 264 УК) и приговорил его к четырем годам в колонии-поселении. При этом Мейриев свою вину в суде не признал. Он назвал ответственными за произошедшее сотрудников ДПС, которые, как думал Мейриев, разрешали ему проехать.
Прокуратора запрашивала для обвиняемого пять лет колонии и два года запрета на управление транспортом. По данным «Мемориала», брат погибших в аварии женщин Тимур Агиев намерен добиваться компенсации.
Происшествие произошло 26 октября 2014 года. Мейриев на федеральной трассе «Кавказ» на большой скорости выехал на полосу встречного движения, в результате чего его машина столкнулась с машиной Агиева. У последнего в аварии погибли две сестры. Обвиняемым по делу сначала признали Агиева и оправдали его только в 2019 году.
Экс-фигурант «московского дела» Валерий Костенок покинул Россию
Бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
«Меня окончательно задушили звонками из ФССП и приходами полиции. Все это — известные последствия известных событий. Надеюсь, ребята, вы построите прекрасную Россию будущего, в которой будет не стыдно жить. Боритесь!», — написал он, пожелав удачи политикам Алексею Навальному и Дмитрию Гудкову.
Костенок был волонтером избирательной компании кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сам он тоже состоял в партии. Летом 2019 года, после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, он стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Его обвиняли в том, что кинул в сторону правоохранителей две пластиковые бутылки.
Впрочем, в начале осени 2019 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование Костенка и еще некоторых фигурантов, обвиняемых по этой же статье.