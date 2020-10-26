Водитель Евкурова избежал наказания за смертельное ДТП из-за срока давности

Суд в Назрани освободил Багаудина Мейриева — бывшего охранника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова — от наказания за аварию со смертельным исходом, так как истек срок давности преступления. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Мейриев избежал наказания, потому что ДТП, которое он спровоцировал, произошло шесть лет назад (ч.1 ст. 78 УК).

Ранее в этот же день Назрановский районный суд Ингушетии признал Мейриева виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибли две женщины (ч. 5 ст. 264 УК) и приговорил его к четырем годам в колонии-поселении. При этом Мейриев свою вину в суде не признал. Он назвал ответственными за произошедшее сотрудников ДПС, которые, как думал Мейриев, разрешали ему проехать.

Прокуратора запрашивала для обвиняемого пять лет колонии и два года запрета на управление транспортом. По данным «Мемориала», брат погибших в аварии женщин Тимур Агиев намерен добиваться компенсации.

Происшествие произошло 26 октября 2014 года. Мейриев на федеральной трассе «Кавказ» на большой скорости выехал на полосу встречного движения, в результате чего его машина столкнулась с машиной Агиева. У последнего в аварии погибли две сестры. Обвиняемым по делу сначала признали Агиева и оправдали его только в 2019 году.