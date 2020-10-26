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№ 118 от 26 октября 2020

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Пятерых жителей Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Общество1

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В Дагестане врачи госпитализировали пятерых жителей села Какамахи Карабудахкентского района с симптомами сибирской язвы — опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает минздрав республики. 

«Четыре пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение)», — рассказали в минздраве. 

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, у всех пациентов есть кожные проявления заболевания — пузырьки и язвы на теле. В минздраве предположили, что жители села могли заразиться при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Сейчас в Какамахи проводится эпидрасследование, медработники следят за состоянием здоровья местных жителей, которые могли контактировать с заболевшими. 

Инфекция, как правило, поражает травоядных животных — коров, коз, овец, а от них уже может передаться и людям: бактерия Bacillus anthracis чаще всего попадает в организм человека через порезы и ссадины. В прошлом году в Дагестане также выявили сибирскую язву: тогда ею заразились четыре жителя села Новокули. Они заболели после разделки туши зараженного бычка.

Теги:
sn, инфекция, сибирская язва, дагестан

«Открытые медиа»: Росреестр удалил сведения о недвижимости руководства ФСБ и Минобороны

Политика70

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Росреестр скрыл из базы данных сведения о недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также премьер-министра России Михаила Мишустина и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. На это обратили внимание «Открытые медиа». 

В начале октябре из открытой Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) пропали данные о владениях многих высокопоставленных чиновников. В доступе больше нет сведений об участке министра обороны Сергея Шойгу, который в 2015 году обнаружил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Пропали данные о доме первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Стоимость его недвижимости, по оценке ФБК, составляет примерно 1 миллиард рублей.

Из реестра удалили в том числе и часть владений замминистра Алексея Криворучко, который попал под санкции Евросоюза из-за отравления политика Алексея Навального. При этом в доступной части сведений в графе «правообладатель» указана «Российская Федерация».

В базе нет данных о недвижимости руководителей отдельных служб и управлений ФСБ. Например, пропала информация о главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве, который фигурировал в расследовании Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг, и о начальнике Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексее Седове, который, как утверждает The Guardian со ссылкой на источники в западных спецслужбах, мог быть причастен к отравлению Алексея Навального. 

В то же время, как отмечают «Открытые медиа», данные о недвижимости руководителей Федеральной служба охраны (ФСО) и Службы внешней разведки (СВР) скрывать не стали. Но убрали из реестра информацию и о владениях Мишустина, стоимость которых составляет около 1,5 млрд рублей. 

Теги:
сечин, sf, фсб, мишустин, недвижимость, росреестр
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