Пятерых жителей Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В Дагестане врачи госпитализировали пятерых жителей села Какамахи Карабудахкентского района с симптомами сибирской язвы — опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает минздрав республики.

«Четыре пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение)», — рассказали в минздраве.

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, у всех пациентов есть кожные проявления заболевания — пузырьки и язвы на теле. В минздраве предположили, что жители села могли заразиться при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Сейчас в Какамахи проводится эпидрасследование, медработники следят за состоянием здоровья местных жителей, которые могли контактировать с заболевшими.

Инфекция, как правило, поражает травоядных животных — коров, коз, овец, а от них уже может передаться и людям: бактерия Bacillus anthracis чаще всего попадает в организм человека через порезы и ссадины. В прошлом году в Дагестане также выявили сибирскую язву: тогда ею заразились четыре жителя села Новокули. Они заболели после разделки туши зараженного бычка.