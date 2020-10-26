Бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Скриншот страницы Костенка в Instagram

«Меня окончательно задушили звонками из ФССП и приходами полиции. Все это — известные последствия известных событий. Надеюсь, ребята, вы построите прекрасную Россию будущего, в которой будет не стыдно жить. Боритесь!», — написал он, пожелав удачи политикам Алексею Навальному и Дмитрию Гудкову.

Костенок был волонтером избирательной компании кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сам он тоже состоял в партии. Летом 2019 года, после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, он стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Его обвиняли в том, что кинул в сторону правоохранителей две пластиковые бутылки.

Впрочем, в начале осени 2019 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование Костенка и еще некоторых фигурантов, обвиняемых по этой же статье.