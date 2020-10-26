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№ 118 от 26 октября 2020

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Экс-фигурант «московского дела» Валерий Костенок покинул Россию 

Общество53

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Бывший фигурант «московского дела» Валерий Костенок принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем инстаграме. 

Скриншот страницы Костенка в Instagram

«Меня окончательно задушили звонками из ФССП и приходами полиции. Все это — известные последствия известных событий. Надеюсь, ребята, вы построите прекрасную Россию будущего, в которой будет не стыдно жить. Боритесь!», — написал он, пожелав удачи политикам Алексею Навальному и Дмитрию Гудкову. 

Костенок был волонтером избирательной компании кандидата от «Яблока» в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сам он тоже состоял в партии. Летом 2019 года, после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, он стал фигурантом дела о массовых беспорядках. Его обвиняли в том, что кинул в сторону правоохранителей две пластиковые бутылки.

Впрочем, в начале осени 2019 года Следственный комитет прекратил уголовное преследование Костенка и еще некоторых фигурантов, обвиняемых по этой же статье.

Теги:
sn, «московское дело», фигуранты, россия

Пятерых жителей Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Общество639

639
 

В Дагестане врачи госпитализировали пятерых жителей села Какамахи Карабудахкентского района с симптомами сибирской язвы — опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщает минздрав республики. 

«Четыре пациента были выявлены активно при подворном обходе медработниками. Все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь (боксированное отделение)», — рассказали в минздраве. 

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести, у всех пациентов есть кожные проявления заболевания — пузырьки и язвы на теле. В минздраве предположили, что жители села могли заразиться при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Сейчас в Какамахи проводится эпидрасследование, медработники следят за состоянием здоровья местных жителей, которые могли контактировать с заболевшими. 

Инфекция, как правило, поражает травоядных животных — коров, коз, овец, а от них уже может передаться и людям: бактерия Bacillus anthracis чаще всего попадает в организм человека через порезы и ссадины. В прошлом году в Дагестане также выявили сибирскую язву: тогда ею заразились четыре жителя села Новокули. Они заболели после разделки туши зараженного бычка.

Теги:
sn, инфекция, сибирская язва, дагестан
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