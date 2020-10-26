Росреестр скрыл из базы данных сведения о недвижимости руководства ФСБ, Минобороны, а также премьер-министра России Михаила Мишустина и главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. На это обратили внимание «Открытые медиа».

В начале октября из открытой Федеральной государственной информационной системы Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) пропали данные о владениях многих высокопоставленных чиновников. В доступе больше нет сведений об участке министра обороны Сергея Шойгу, который в 2015 году обнаружил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Пропали данные о доме первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Стоимость его недвижимости, по оценке ФБК, составляет примерно 1 миллиард рублей.

Из реестра удалили в том числе и часть владений замминистра Алексея Криворучко, который попал под санкции Евросоюза из-за отравления политика Алексея Навального. При этом в доступной части сведений в графе «правообладатель» указана «Российская Федерация».

В базе нет данных о недвижимости руководителей отдельных служб и управлений ФСБ. Например, пропала информация о главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве, который фигурировал в расследовании Ивана Голунова о рынке ритуальных услуг, и о начальнике Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом Алексее Седове, который, как утверждает The Guardian со ссылкой на источники в западных спецслужбах, мог быть причастен к отравлению Алексея Навального.

В то же время, как отмечают «Открытые медиа», данные о недвижимости руководителей Федеральной служба охраны (ФСО) и Службы внешней разведки (СВР) скрывать не стали. Но убрали из реестра информацию и о владениях Мишустина, стоимость которых составляет около 1,5 млрд рублей.