Благотворители: в России наблюдается дефицит 26 незаменимых препаратов для онкобольных

Российские благотворительные фонды обратились к президенту РФ Владимиру Путину и главам федеральных ведомств с призывом срочно принять меры для устранения нехватки жизненно необходимых противоопухолевых препаратов. Об этом говорится в открытом письме 27 организаций из разных регионов России, среди которых «Подари жизнь», «АдВита», фонд Константина Хабенского и «Справеливая помощь Доктора Лизы».

Мединское сообщество называет ситуацию с обеспечением препаратами в 2020 году «катастрофической» — в России наблюдается нехватка 26 противоопухолевых препаратов (винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон и другие). Все это — недорогие препараты, которые много лет использовались как основа в лечении онкобольных, отметил главный детский онколог Минздрава РФ Александр Румянцев.

«Если же срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», — отмечают представители фондов в письме к президенту, премьеру, председателям обеих палат парламента и главам профильных министерств.

По мнению негосударственных организаций, к дефициту лекарств привели ошибки системы госрегулирования рынка: например, закон «третий лишний», который не допускает иностранных поставщиков к торгам при участии двух российских. ФАС и Минпромторг в управлении сферой уделяют недостаточно внимания собственно медицинскому аспекту, больше заботясь об защите отечественного производителя, считают в медсообществе.

Фонды призывают государство срочно закупить недостающие препараты и централизованно распределить их по клиникам, пересмотреть порядок формирования начальной цены контрактов на поставки лекарств и и отменить правило «третий лишний».