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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Власти Москвы отказали в проведении «Русского марша» из-за COVID-19
Мэрия Москвы отклонила заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября с участием пяти тысяч человек из-за пандемии коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил националист Дмитрий Демушкин.
Демушкин отметил, что обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой провести мероприятие осталось без ответа.
При этом организатор «Русского марша» Никита Зайцев рассказал, что оргкомитет, включающий в себя комитет «Нация и Свобода» и Ассоциацию народного сопротивления, не уведомлял мэрию столицы о проведении марша из-за ситуации с COVID-19.
Мэрия Москвы информацию пока не комментировала.
19 октября представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики подали заявку на проведение марша 4 ноября в районе Люблино.
В прошлом году параллельно прошли два марша националистов. Один по традиции в столичном районе Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле». Организаторами второй акции выступили «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России».
Митинг в Люблине численностью до 3 тысяч человек организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления.
«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая с 2005 года проходит в День народного единства 4 ноября в различных городах России. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии.