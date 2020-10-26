Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

видео

Удастся ли нам избежать новой гонки ядерных вооружений? Отвечает академик Алексей Арбатов

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 118 от 26 октября 2020

Читать номер

Власти Москвы отказали в проведении «Русского марша» из-за COVID-19 

Общество8

8
 

Мэрия Москвы отклонила заявки на проведение «Русского марша» 4 ноября с участием пяти тысяч человек из-за пандемии коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил националист Дмитрий Демушкин. 

Демушкин отметил, что обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой провести мероприятие осталось без ответа. 

При этом организатор «Русского марша» Никита Зайцев рассказал, что оргкомитет, включающий в себя комитет «Нация и Свобода» и Ассоциацию народного сопротивления, не уведомлял мэрию столицы о проведении марша из-за ситуации с COVID-19. 

Мэрия Москвы информацию пока не комментировала.

19 октября представители незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива», движения «Правый блок» и Института национальной политики подали заявку на проведение марша 4 ноября в районе Люблино.

В прошлом году параллельно прошли два марша националистов. Один по традиции в столичном районе Люблино, другой — в районе станции метро «Октябрьское поле». Организаторами второй акции выступили «Постоянно действующее совещание национально-патриотических сил России».

Митинг в Люблине численностью до 3 тысяч человек организовали правые националисты из комитета «Нация и Свобода» и левые националисты из Ассоциации народного сопротивления.   

«Русский марш» — это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая с 2005 года проходит в День народного единства 4 ноября в различных городах России. В 2014 году он разделился на два мероприятия: из-за войны на востоке Украины часть националистов выступила в поддержку «Новороссии» и «Русского мира». Организаторы акций считают, что если объединить митинги, разногласия между участниками могут привести к столкновениям на мероприятии.  

Теги:
sf, коронавирус, COVID-19, русский марш
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera