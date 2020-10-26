Австрийская компания прекратила поставки двигателей для турецких дронов

Компания Rotax (является дочерней компанией Bombardier Recreational Products (BRP) в Австрии), прекратила поставки авиадвигателей в Турцию. Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на представителя компании.

Двигатели Rotax установлены на турецких боевых беспилотниках Bayraktar TB2, которые, как заявляет Der Standard, применяются «не только Турцией с прямой целью убивать представителей Рабочей партии Курдистана и их союзников в Сирии, но также и Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте».

Сама канадская компания BRP заявила, что приостанавливает поставку авиадвигателей для беспилотных летательных аппаратов в «страны с неясным использованием». По информации CBS News, это случилось после сообщений о том, что некоторые из этих двигателей используются на турецких боевых беспилотниках, применяемых Азербайджаном в борьбе против армянских сил в Нагорном Карабахе.

В компании добавили, что двигатели Rotax разрабатываются и производятся в Австрии исключительно для гражданских целей и сертифицированы только для гражданского использования.

Ранее, 25 октября, Иран провел учения с участием беспилотников возле границ Армении и Азербайджана: там сосредоточились силы одной пехотной спецбригады Ирана, а также беспилотники, артиллерийское подразделение и бронетехника. В сообщении Tasnim учения названы «предупреждением для врагов».

Еще в 2016 году австрийский парламент единогласно принял резолюцию против экспорта оружия в Турцию. Депутаты обосновали свое требование «действиями турецкого государства против гражданского населения в населенных курдами районах», его «нападками на демократию и верховенство закона», а также его «военными действиями в Сирии и северном Ираке».