Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

видео

Удастся ли нам избежать новой гонки ядерных вооружений? Отвечает академик Алексей Арбатов

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 118 от 26 октября 2020

Читать номер

Австрийская компания прекратила поставки двигателей для турецких дронов

Политика24

24
 

Компания Rotax (является дочерней компанией Bombardier Recreational Products (BRP) в Австрии), прекратила поставки авиадвигателей в Турцию. Об этом сообщает Der Standard со ссылкой на представителя компании.

Двигатели Rotax установлены на турецких боевых беспилотниках Bayraktar TB2, которые, как заявляет Der Standard, применяются «не только Турцией с прямой целью убивать представителей Рабочей партии Курдистана и их союзников в Сирии, но также и Азербайджаном в нагорно-карабахском конфликте».

Сама канадская компания BRP заявила, что приостанавливает поставку авиадвигателей для беспилотных летательных аппаратов в «страны с неясным использованием». По информации CBS News, это случилось после сообщений о том, что некоторые из этих двигателей используются на турецких боевых беспилотниках, применяемых Азербайджаном в борьбе против армянских сил в Нагорном Карабахе.

В компании добавили, что двигатели Rotax разрабатываются и производятся в Австрии исключительно для гражданских целей и сертифицированы только для гражданского использования.

Ранее, 25 октября, Иран провел учения с участием беспилотников возле границ Армении и Азербайджана: там сосредоточились силы одной пехотной спецбригады Ирана, а также беспилотники, артиллерийское подразделение и бронетехника. В сообщении Tasnim учения названы «предупреждением для врагов».

Еще в 2016 году австрийский парламент единогласно принял резолюцию против экспорта оружия в Турцию. Депутаты обосновали свое требование «действиями турецкого государства против гражданского населения в населенных курдами районах», его «нападками на демократию и верховенство закона», а также его «военными действиями в Сирии и северном Ираке».

Теги:
австрия, турция, беспилотники, дроны, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera