В Ростове-на-Дону скончался главврач больницы, которую проверяли из-за смерти 13 пациентов от нехватки кислорода

В Ростове-на-Дону скончался Юрий Дронов, главный врач больницы №20, которая была переоборудована для пациентов с COVID-19. О смерти медика и депутата законодательного собрания Ростовской области сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Вся трудовая биография Юрия Ивановича связана с донской медициной. Он прошел путь от врача интерна кардиологического отделения БСМП № 2 г. Ростова-на-Дону до главного врача Ростовской городской больницы № 20, которой руководил последние 11 лет», — говорится в сообщении.

Как уточняет местный портал 1rnd, у самого Дронова тоже был коронавирус; инфекция серьезно ударила по его здоровью. В реанимацию своей же больницы он попал 13 октября; смерть, по данным источника издания, наступила в результате инфаркта.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы, которой руководил Дронов. Очевидцы и сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Росздравнадзор начал проверку.