СК завел еще два уголовных дела в связи с обстановкой в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве в Среднеуральском женском монастыре, занятом лишенным сана схимонаха Сергием (Романовым). Об этом сообщает «РИА Новости».

Адвокат бывшего схимонаха Светлана Герасимова сообщила, что в связи с ситуацией в монастыре СК возбудил бесфигурантные дела по ч. 3 ст. 148 и по ст. 330 УК РФ. Первая статья предусматривает лишение свободы на один год, вторая — до пяти лет. Романова вызвали в СК на допрос в качестве свидетеля. По словам адвоката, она направила ходатайство о проведении процедуры по месту жительства.

Ранее Романов отказался явиться на допрос в СК по Свердловской области. Адвокат Романова объяснила это тем, что он не может выйти из дома в связи с указом губернатора об изоляции людей старше 65 лет.

6 октября СК возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, который весной этого года захватил лишенный сана схимонах Сергий. По данным следствия, в период с 2004 по 2019 год «неустановленные на данный момент лица» систематически избивали семерых детей, «исходя из ложного понимания процесса воспитания» и тем самым причинили им физические и психические страдания.

В конце июля журналистка Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать происходящее в монастыре. В своем письме они отмечали, что в ходе подготовки фильма «Монастырь особого назначения» им стало известно «об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре». Им представили свидетельства о многочисленных фактах избиений детей, их истязаний и о вовлечении детей в употребление наркотиков.

Схиигумена Сергия лишили сана в июле этого года. За три недели до этого он вместе с соратниками, среди которых ветераны войн и профессиональные спортсмены, занял Среднеуральский монастырь, изгнав из него настоятельницу — игуменью Варвару. Причиной лишения схимонаха сана стала его проповедь, в ходе которой он проклял тех, кто закрывает храмы «в связи с несуществующей пандемией коронавируса».