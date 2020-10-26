В Госдуму отправили несколько сотен обращений с требованием обратить внимание на дело Ивана Сафронова

Инициативная группа в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова отправила несколько сотен обращений в адрес депутатов Государственной Думы.

Фото: инициативная группа

Каждое письмо содержит открытку, созданную партией «Яблоко», в поддержку Сафронова и всех политзаключенных. Цель акции — привлечь внимание депутатов и общественности к делу Сафронова.

Член инициативной группы Максим Иванов заявил, что информация о деле Сафронова должна быть доведена «до каждого депутата и сенатора, да и до каждого ответственного чиновника»:

«Депутаты по щелчку сделали в свое время статьи Уголовного кодекса о госизмене „резиновыми“, а теперь они легко закрывают глаза на результаты своей работы».

В Госдуме должны рассмотреть обращения в течение 30 дней со дня их регистрации. В инициативной группе заявили, что позже они будут направлены всем членам Совета Федерации и руководству администрации президента.

Фото: инициативная группа

Ранее, 14 октября, российские СМИ запустили акцию в поддержку Ивана Сафронова. «Новая газета» и другие известные СМИ, участвующие в акции, в знак поддержки Сафронова поставили на свои сайты баннер с фотографией коллеги и надписью «От статей до статьи». Этот баннер ведет на сайт freesafronov.ru, который создали коллеги и друзья журналиста, либо на подборку новостей о нем.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля. Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следователь ФСБ не позволил Ивану Сафронову позвонить матери, объяснив это возможностью «выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы».

При этом детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Адвокат журналиста Иван Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.