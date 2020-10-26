Путин предложил НАТО и США идею совместных проверок российских и американских ракет средней и меньшей дальности 

Президент Владимир Путин предложил НАТО и США проверять размещенные в Калининградской области российские ракеты в обмен на аналогичные проверки западных установок. Об этом говорится в его заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«Речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области», — уточнил глава государства.

Путин пояснил, что подобные верификационные мероприятия нужны, чтобы подтвердить отсутствие «на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться». Президент также подчеркнул, что Россия готова «в духе доброй воли» ничего не предпринимать для развертывания на европейской части территории страны ракет 9М72 при условии «встречных шагов» со стороны стран НАТО.

В своем заявлении Путин назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений». Напомним, американские спецслужбы обвинили российских военных в разработке и размещении ракет с большей дальностью, чем утверждается официально (480 км), и со 2 августа договор, регулировавший развертывание ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысяч км и пусковых установок для них, был приостановлен.