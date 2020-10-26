В транспорт Москвы не будут пускать с повышенной температурой. Власти еще в марте потратили на тепловизоры в метро не менее 397 млн. рублей

В столичное метро и МЦД (Московские центральные диаметры) пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в транспорт. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Согласно заявлению Дептранса, температуру людей будут измерять тепловизионные приборы. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД. Если температура будет выше 37,5°С, то пассажира не пустят в транспорт, однако «для верности» ему измерят температуру обычным термометром.

«Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — заявили в департаменте.

«Новая газета» обнаружила на портале Государственных закупок контракт на сумму в 397 млн. 495 тыс. рублей на поставку тепловизоров Testo 890-2. Он был заключен Московским метрополитеном с ООО «ТЭСТО РУС» еще в середине марта. Согласно техническому заданию, опубликованному на портале, метрополитен для измерения температуры пассажиров закупил как минимум 410 тепловизоров.

При этом, согласно извещению о проведении закупки, в 2020 году планируется дофинансирование сделки в сумме 147 млн. 645 тыс. руб.

При этом на каком основании пассажирам с температурой будут отказывать в поездках, в Дептрансе не объяснили. Известно, что с начала лета в России измеряют температуру у пассажиров на входах в аэропорты и на вокзалы: пассажиров с повышенной температурой могут не пустить на рейс, и эта возможность упоминается в правилах перевозки.

В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения COVID-19 — это очередной рекорд с начала пандемии. В Москве за сутки выявили 5224 новых случаев COVID-19 — это на 769 заражений больше, чем накануне, 25 октября, когда зарегистрировали 4455 случаев коронавируса в столице. Число подтвержденных в Москве случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч.