«Яндекс» получил почти 9 тысяч запросов от госорганов на раскрытие переписки и данных пользователей «Яндекс.Паспорта»

За последние полгода «Яндекс» получил от госорганов более 15 тысяч требований раскрыть данные пользователей. 84% запросов компания удовлетворила, сообщает «Медуза».

По закону правоохранительные органы — ФСБ, МВД, ФАС, Федеральная таможенная служба, Следственный комитет, суды и прокуратура — имеют право запросить необходимую им информацию в той или иной компании. Она, в свою очередь, обязана предоставить им ответ.

Что касается запросов в «Яндекс», больше всего сотрудников спецслужб интересуют пользователи сервисов «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почта»: на них пришлось 8,8 тысячи обращений. В «Яндекс.Паспорте» есть имя, фамилия, контактный номер пользователя, сведения о его привязанных банковских картах и соцсетях, а также другая информация. Получить доступ к данным из «Яндекс.Почты» представителям госорганов сложнее: для этого необходимо решение суда.

На сервис «Яндекс.Такси» пришлось 5,2 тысячи запросов, большую часть из них (4,1 тысячи) компания удовлетворила. Иногда представители госорганов (в «Яндексе» отказались сообщить, какие именно структуры чаще всего обращаются с подобными требованиями) просят сообщить им номер автомобиля, контакты водителя или маршрут передвижения. «Самое важное — и это касается любых наших сервисов — мы всегда выдаем минимально необходимые данные», — заверили в компании.

Издание отмечает, что компания предоставляет такие данные впервые. До этого информацию о взаимодействии с силовиками предоставляли в основном лишь зарубежные компании — Google, Twitter, Facebook, а также интернет-портал «Хабр».