«Важные истории»: судья в Москве тратила на дела о нарушении карантина по 90 секунд

С начала пандемии в суды Москвы подали более 56 тысяч жалоб на постановления, вынесенные городскими ведомствами за нарушение режима самоизоляции. «Важные истории» и «Холод» проанализировали судебную практику столицы и штрафы по «карантинной» статье 3.18.1 городского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Когда дело о нарушении самоизоляции в период пандемии COVID-19 доходило до рассмотрения на заседании, суды в большинстве случаев отменяли штрафы. Издания обращают внимание, что суды стали предлагать отмену штрафов в обмен на признание вины.

Большинство штрафов, согласно статистике Мосгорсуда, отменили по нереабилитирующим основаниям самая частая причина — малозначительность проступка. В результате этого за три последних месяца им удалось снизить долю нерассмотренных жалоб практически втрое — с 73 до 25%.

Судья Ольга Шумова (Нагатинский районный суд) стал рекордсменом по работе с жалобами на штрафы за нарушение самоизоляции, замечают «Важные истории» и «Холод». К октябрю в него поступило более четырех тысяч жалоб. Шумова 21 сентября за восемь часов рабочего дня с перерывом на обед (один час) провела 268 заседаний по штрафам за нарушение режима самоизоляции (всего в тот день у нее было 273 заседания).

«На рассмотрение одного дела она тратила в среднем полторы минуты. При этом утром у нее было два периода, когда на один пятиминутный промежуток было назначено сразу по восемь дел. То есть на одно дело она тратила по 37,5 секунды», — отмечают журналисты изданий.

Число оштрафованных людей по «коронавирусной» статье мэрия не раскрывает, но счет давно идет на десятки тысяч, а общая сумма штрафов по этой статье, по подсчетам «Важных историй» и «Холода», уже к середине лета достигла отметки в полмиллиарда рублей.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили использовать дорожные передвижные камеры для распознавания нарушителей режима самоизоляции. Теперь передвижные камеры планируют научить фиксировать правонарушение, за которое людям, нарушившим «самоизоляцию», будет грозить штраф.

Совет по правам человека при президенте уже предлагал отменить штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции, если они не привели к негативным последствиям.