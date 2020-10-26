СК возбудил дело о халатности при реконструкции взлетно-посадочной полосы в «Домодедово»

В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения COVID-19. Это очередной рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 25 октября, выявили 16 710 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 5224 новых случаев COVID-19 — это на 769 заражений больше, чем накануне, 25 октября, когда зарегистрировали 4455 случаев коронавируса в столице. Число подтвержденных в Москве случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч.

В Санкт-Петербурге выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 499, в Нижегородской области —376, в Ростовской области — 312. Общее количество зараженных COVID-19 за все время пандемии достигло 1 531 224.

За день непосредственно от коронавируса умерли 219 человек, за все время — 26 269.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число депутатов, перенесших или болеющих COVID-19, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации. Он также доложил, что один депутат — Ваха Агаев (КПРФ) — ранее умер от коронавируса.

Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Таким образом, последний миллион новых случаев заражения COVID-19 был зарегистрирован за два дня — 24 октября была преодолена отметка в 42 млн.