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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
СК возбудил дело о халатности при реконструкции взлетно-посадочной полосы в «Домодедово»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности при реконструкции взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, в период с 2012 по 2019 год сотрудники администрации аэропорта не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов.
Как уточняет ТАСС, дело возбудили по материалам Счетной палаты по факту недостачи имущества. «Фактически отсутствуют материалы и оборудование (видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение), а также железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
Правоохранители оценили причиненный ущерб в 107 миллионов рублей. Пока неизвестно, кто именно из должностных лиц стал фигурантом дела — его возбудили по факту. Силовики выясняют, кто мог быть причастен к преступлению.
Теги:sn, следственный комитет, уголовное дело, домодедово
В России выявили еще 17 347 новых случаев заражения COVID-19. Это рекорд с начала пандемии
В России за последние сутки выявили 17 347 новых случаев заражения COVID-19. Это очередной рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 25 октября, выявили 16 710 новых случаев заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 5224 новых случаев COVID-19 — это на 769 заражений больше, чем накануне, 25 октября, когда зарегистрировали 4455 случаев коронавируса в столице. Число подтвержденных в Москве случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч.
В Санкт-Петербурге выявили 715 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 499, в Нижегородской области —376, в Ростовской области — 312. Общее количество зараженных COVID-19 за все время пандемии достигло 1 531 224.
За день непосредственно от коронавируса умерли 219 человек, за все время — 26 269.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число депутатов, перенесших или болеющих COVID-19, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации. Он также доложил, что один депутат — Ваха Агаев (КПРФ) — ранее умер от коронавируса.
Число случаев заражения COVID-19 во всем мире превысило 43 млн, об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Таким образом, последний миллион новых случаев заражения COVID-19 был зарегистрирован за два дня — 24 октября была преодолена отметка в 42 млн.
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