«Аэрофлот» привлек 80 млрд рублей в результате допэмиссии

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о завершении допэмисии, в результате которой компании удалось привлечь около 80 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании.

По информации компании, на Московской бирже с 9 по 23 октября было размещено более 1,33 млрд акций. По итогам допэмиссии общее количество акций, составляющих уставный капитал компании, увеличилось с 1,1 млрд до 2,4 млрд, а доля России в уставном капитале компании увеличилась с 51,17% до 57,34%.

Ранее, 22 октября, российские авиакомпании обратились в правительство с просьбой выделить им еще 50 млрд рублей на поддержку отрасли, которая столкнулась с экономическими проблемами на фоне пандемии.

В июле 2020 года на фоне кризиса в отрасли правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота», но с условием сохранения контроля государства над компанией. Уже 15 октября Минфин приобрел акции «Аэрофлота» на 41 млрд руб.

В мае на фоне распространения пандемии COVID-19 российские авиаперевозчики снизили цены на внутренние рейсы после того, как лоукостер «Победа» возобновил прерванные на фоне пандемии полеты. Примерно вдвое упала цена на рейсы «Аэрофлота» в Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск, в три раза подешевели билеты в Сочи.

Росавиация в мае пообещала «Аэрофлоту» компенсацию, которую правительство предусмотрело для представителей отрасли, наиболее пострадавшей от последствий коронавируса: она одобрила 18 заявок от авиакомпаний, попросивших о помощи, на общую сумму 9,45 млрд рублей. Из них большая часть — 7,89 млрд — была предназначена для «Аэрофлота».

Весной авиаперевозчиков включили в список компаний, наиболее пострадавших из-за введенных для профилактики коронавируса ограничений. На поддержку отрасли правительство тогда же выделило 23,4 млрд рублей. Эти средства можно было потратить на выплату зарплат сотрудникам, лизинговые платежи и на содержание имущества.