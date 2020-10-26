Исследование: число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое

Число регионов, уровень безработицы в которых вырос до уровня 10% или выше, увеличилось за год с шести до 13. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Наибольший уровнень безработицы за лето выявили в Ингушетии — 30,7% (рост за год — 4,5 п.п.), Тыве — 22,3% (+11,6 п.п.) и Чечне — 21,7% (+8,3 п.п.).

В августе 21,8% безработных пришлось на молодежь в возрасте до 25 лет. Более миллиона молодых людей не могут найти работу, однако в 2019 году ранее в этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек.

Согласно исследованию, в сентябре рост безработицы продолжился. По итогам месяца количество официально зарегистрированных безработных выросло в 5,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и достигло 3,7 миллиона человек (4,9% от всей рабочей силы).

Всего по итогам июня-августа, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда составила 4,71 миллиона человек.

Составители исследования пришли к выводу, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние практически на все секторы экономики и социальной сферы, при этом одной из наиболее пострадавших стала сфера занятости. Эксперты считают, что более существенный рост уровня зарегистрированной безработицы может быть связан с уменьшением числа вакансий на рынке.

Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных.