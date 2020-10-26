Министром иностранных дел Сербии назначили бывшего главу администрации президента Николу Селаковича

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила состав нового правительства. Об этом сообщает B92. На пост министра иностранных дел назначили бывшего главу администрации сербского президента 37-летнего Николу Селаковича. Ранее он также работал министром юстиции.

Предшественник Селаковича Ивица Дачич, лидер Социалистической партии Сербии, возглавлявший МИД на протяжении последних шести лет, на этой неделе стал новым спикером Народной скупщины Сербии. Он возглавил парламент на сложном отрезке истории Сербии, когда ей предстоит принимать решения по радикальному решению косовской проблемы.

Поменялись постами два других важных чиновника: Александр Вулин стал министром внутренних дел, а Небойша Стефанович — министром обороны.

В правительстве появляются три новых министерства — по защите села, вопросам семьи и демографии, а также вопросам гражданских прав и общественного диалога. В кабинете, насчитывающем 21 ведомство, будет работать рекордное количество женщин-министров — десять, не считая самой Аны Брнабич. Ранее президент заявлял, что Сербия должна опередить в этом отношении другие страны.

26 октября состав кабинета будет представлен на утверждение Народной скупщины. Новое правительство Сербии, как это сформулировал президент Александр Вучич, будет правительством «сокращенного срока», поскольку следующие парламентские выборы в Сербии пройдут вместе с президентскими не позднее апреля 2022 года. Такое решение приняла правящая Сербская прогрессивная партия.

В числе приоритетов нового кабинета Вучич назвал экономическое развитие, борьбу с мафией, отстаивание самостоятельного курса сербской политики и военного нейтралитета, а также ускоренные реформы и лидерство в Европе по экономическому развитию.