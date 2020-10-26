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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 26 октября. Коротко
Общество19
Наталья Глуховакорреспондент
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- Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку после мирной акции в Беларуси, на которой силовики без опознавательных знаков стали закидывать протестующих десятками светошумовых гранат и стрелять в них резиновыми пулями. Многие граждане Беларуси получили ранение, «Новая газета» опубликовала свидетельство, что как минимум одному человеку резиновой пулей перебило живот. Правозащитному центру «Весна» на утро 26 октября известны имена 290 задержанных, список продолжает пополняться.
- Стачком «Беларуськалия» сообщил, что у «Гродно Азот» в семь утра на проходной предприятия собрались больше 100 рабочих, рядом дежурили силовики. По информации «Белсата», там начались задержания, около предприятия появились автозаки. Забастовки начинаются и на одном из цехов МЭТЗ.
- Вооруженные силы Армении, по заявлению Минобороны Азербайджана, «грубо нарушили новый режим прекращения огня». Минобороны Армении назвало «дезинформацией» заявление Азербайджана, а премьер-министр Армении Никол Пашинян уверил в фейсбуке о готовности армянской стороны соблюдать новый — третий по счету — режим перемирия.
- Большинство участников «всенародного опроса» в Украине высказались в поддержку всех инициатив, указанных в бюллетене, сообщает социологическая группа «Рейтинг». Граждане Украины поддержали легализацию медицинской марихуаны, пожизненное заключение для коррупционеров и сокращение числа депутатов Верховной рады до 300 человек.
- Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден назвал Россию «главной угрозой» для США «с точки зрения разрушения безопасности и альянсов». Самый большой конкурент, по мнению Байдена, это Китай.
- В Москве за сутки умерли 62 пациента с COVID-19. Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 6 442. Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к аппаратам ИВЛ и кислородному оборудованию в Московской области подключены почти 4 тыс. больных COVID-19, что, по подсчетам губернатора, составило 40-45% больных коронавирусом.
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Теги:нагорный карабах, сша, коронавирус, беларусь, ng
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