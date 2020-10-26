Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия

Вооруженные силы Армении, по заявлению Минобороны Азербайджана, «грубо нарушили новый режим прекращения огня». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Несмотря на объявление c 26 октября 08:00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — уверили в Минобороны.

Там добавили, что, по их информации, Армения «обстреляла части азербайджанской армии, расположенные в селе Сафиян Лачинского района со стороны Лачина» и «подвергли обстрелу город Тертер и села района».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил в фейсбуке о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия. «Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 [07:00 мск — ред.] будет соблюдать полный режим прекращения огня», — написал он.

ОБНОВЛЕНО 08:35 Армения в ответ также обвинила Азербайджан в нарушении перемирия. «Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном перемирии, азербайджанская сторона в 08:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — написала в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика ранее также уверяла, что готова соблюдать условия гуманитарного перемирия, об этом в фейсбуке написал президент НКР Араик Арутюнян. Минобороны Армении назвало «дезинформацией» заявление Азербайджана о нарушении режима прекращения огня.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились о начале нового — третьего по счету — действия режима прекращения огня 25 октября, которое последовало из совместного заявления Баку, Еревана и Вашингтона. Главы МИД двух стран согласовали позиции при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе ранее уже дважды договаривались о перемирии. Первый режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 11 октября (11:00 мск), второй — с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск). В обоих случаях страны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Минобороны непризнанной НКР заявило о сотнях погибших военных. Азербайджан потери не раскрывает. При этом президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, потери по обе стороны конфликта в Карабахе составили почти пять тысяч человек. При обстрелах также гибнут мирные жители, в том числе дети.