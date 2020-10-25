Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с утра понедельника

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились о начале действия режима прекращения огня с 7:00 мск 26 октября, следует из совместного заявления Баку, Еревана и Вашингтона, о котором сообщает Reuters.

Карта: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Главы МИД двух стран согласовали позиции при посредничестве заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Новое соглашение призвано вернуть стороны к соблюдению московских договоренностей. 29 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана также обсудят конфликт в Женеве вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию.

В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о частичном взятии его войсками под контроль Кельбаджарского района и населенного пункта Кубатлы в «поясе безопасности» непризнанной НКР. Эти территории находятся вблизи Лачинского коридора — главной артерии, связывающей Нагорный Карабах и Армению. Таким образом, в соответствии с данными Алиева, армия Азербайджана замыкает кольцо вокруг НКР. Ереван никак не комментирует эти сведения. При этом в МЧС Нагорного Карабаха сообщили об обстрелах Аскеранского района и общины Мадаташен.

Всего с момента обострения конфликта в регионе армянская сторона потеряла 974 бойцов, свидетельствуют официальные данные. Баку не раскрывает боевые потери. Война также унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе уже дважды договаривались о перемирии. Первый режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 11 октября (11:00 мск), второй — с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск). В обоих случаях страны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.