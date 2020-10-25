Экзитпол: действующие мэры Киева и Одессы поборются за пост с кандидатами от «Оппозиционной платформы» во втором туре

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и экс-градоначальник Александр Попов («Оппозиционная платформа») выходят во второй тур в рамках региональных выборов в Украине, свидетельствуют данные экзитпола телеканала «Украина-24».

Кличко предварительно получил 45,9% голосов, а Попов — 9,62%. При этом «Оппозиционная платформа — За жизнь» впервые прошла в горсовет Киева с 7,7% голосов.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и кандидат от «ОП» Николай Скорик также вышли во второй тур выборов с 34,4% и 17,93% голосов соответственно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес сохранил свой пост. Партия «ОП» также прошла в горсоветы Одессы и Харькова.

Официальные результаты выборов станут известны до 6 ноября.

В ходе выборов полиция зарегистрировала более 3300 обращений о нарушениях, правоохранители завели более 50 уголовных дел и составили около 150 административных протоколов. Общественники также сообщали о многочисленных нарушениях, в том числе, с подвозом избирателей и выплатой вознаграждений за фальсификации.

25 октября в Украине прошли местные выборы — жители страны избирали состав 22 областных советов из 24 (без Донецкого и Луганского), 119 райсоветов и советов почти полутора тысяч объединенных территориальных общин. Также избираются мэры городов, сельские и поселковые главы.

Это третья общенациональная избирательная кампания за последние полтора года. В апреле 2019 года в Украине прошли президентские выборы, на которых победил Владимир Зеленский, а в июле — досрочные выборы в Верховную раду.

На выходе из избирательных участков всем желающим также предлагали поучаствовать во «всенародном опросе», инициированным президентом Владимиром Зеленским. Общественная организация «Честно» сообщала, что голосующим позволяют делать пометки на бланках несколько раз и оставлять бюллетени себе «на память».

Опросные бланки представляли из себя обычные листы А4, на которых напечатаны вопросы. Урны для голосования никак не опечатывались.

Владимир Зеленский иницировал «всенародный опрос» на своем Youtube-канале за 12 дней до местных выборов. Он спросил у жителей Украины, что они думают о

пожизненном заключении для коррупционеров ( «за» по итогам опроса — 81% );

); создании свободной экономической зоны в Донбассе ( 45% );

); сокращении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 ( 95% );

); легализации медицинского каннабиса ( 70% );

); вынесении на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом (78%).

Всеукраинский опрос организовали в форме экзит-пола за пределами избирательных участков. Граждане, захотевшие поучаствовать в опросе, должны на каждый из вопросов ответить «да» или «нет».

В офисе президента заявили, что опрос не является конституционным референдумом, поэтому не будет иметь прямых юридических последствий — он, по словам президента, проводится затем, чтобы выяснить общественное мнение.