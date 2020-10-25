Премьер-министр Болгарии заразился коронавирусом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его последний анализ на COVID-19 оказался положительным, и он ушел на карантин. Об этом премьер написал в своем фейсбуке.



На самоизоляцию отправились также министр здравоохранения Костадин Ангелов, контактировавший с премьером, и два других члена правительства — министр транспорта Росен Желязков и глава минэнерго Теменужка Петкова, сопровождавшие премьера на одном из мероприятий в минувшую пятницу.

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Как и другие страны Европы, Болгария переживает новую волну коронавирусной пандемии; на сегодняшний день общее количество случаев заражения увеличилось до 37,5 тысячи, половина из них находится в активной стадии. Общее количество выздоровевших составило 18,2 тысяч, количество смертных случаев — 1084.