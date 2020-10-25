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№ 117 от 23 октября 2020

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Британский пилот F1 Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и обошел Михаэля Шумахера по количеству побед

Спорт17

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл 12-й этап Чемпионата мира в высшем классе автомобильных гонок «Формула 1» на автодроме «Алгарве» в Портимане.

Гран-при Португалии — 92-я победа 35-летнего британца. Это означает, что Хэмилтон побил рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера, сумевшего выиграть в F1 91 раз за всю карьеру.

11 октября Хэмилтон поставил личный рекорд по победам и сравнялся с Шумахером, одержав 91-ю победу на трассе Нюрбургринг в Гран-при Айфеля.

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер за все годы одержал 91 победу в 246 Гран-при (19 раз в составе Benetton и 72 — в команде Ferrari). Хэмилтон был первым 21 раз в составе McLaren и теперь одержал 71-ю победу как пилот Mercedes.

Хэмилтон — один из самых титулованных пилотов в истории F1. Он взял 95 поулов, финишировал на подиуме 156 раз и стал самым молодым лидером чемпионата в 22 года (Гран-при в Бахрейне 2007).

Теги:
kn, шумахер, рекорд, гонки, хэмилтон, формула 1
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