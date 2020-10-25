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№ 117 от 23 октября 2020

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Правительство Испании одобрило введение комендантского часа в стране до мая

Общество1

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Правительство Испании подготовило новые ограничительные меры для всей страны, в числе которых комендантский час. Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес в обращении к народу.

«Правительство только что объявило о введении режима повышенной готовности на территории всей страны, который вступает в силу вечером», — сказал он. Запрет на любые передвижения в стране будет действовать с 23:00 до 6:00 вплоть до 9 мая.

Теперь эти меры должен одобрить парламент.

Регионы смогут корректировать ограничительные меры по своему усмотрению. Автономии Испании также могут закрыть свои территории на въезд и выезд.

По Конституции Испании режим повышенной готовности может действовать в стране максимум 15 дней. В качестве исключения парламент может одобрить предложение о более долгосрочных мерах.

На данный момент в Испании зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19, почти 38 тысяч заболевших умерли. Реальное количестве заболевших может быть больше в три раза, предупредил премьер.

Теги:
kn, комендантский час, коронавирус, испания

Папа Римский Франциск назначил первого в истории кардинала-афроамериканца

Общество181

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Папа Римский Франциск назначил 13 новых кардиналов. Один из них — афроамериканец, об этом сообщает The Washington Post.

 

Как уточняет WP, первым в истории кардиналом-афроамериканцем стал архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона. В этот раз одним из 13 новых избранников папы также стал прелат из Руанды Антуан Камбанда. Среди выбранных кардиналов четверо старше 80 лет. 

В число новых кардиналов вошел и Марчелло Семераро, итальянец, недавно назначенный главой церковного собрания святых. Все они будут возведены в ранг кардинала 28 ноября.

Грегори критиковал действия президента США Дональда Трампа. Во время массовых протестов в США против полицейской жестокости, которые начались после убийства Джорджа Флойда, Грегори заявил, что Трамп «определенно не будет мириться с использованием слезоточивого газа и других средств устрашения, чтобы заставить их [протестующих — ред.] замолчать».

Грегори назначили архиепископом Атланты в мае 2019 года — он стал первым афроамериканским лидером католической общины округа Колумбия. Там он стал известен как католический священник, который активно поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Сам Папа Римский Франциск за время своего понтификата не раз высказывал понимание проблем, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства, и выражал им сочувствие. Ранее, 21 октября, он призвал к принятию закона о легализации однополых союзов и заявил, что гомосексуалы — «дети божьи и у них есть право на семью» и что «никто не должен быть изгнанным или чувствовать себя несчастным из-за этого». 

Теги:
афроамериканцы, ng, папа римский
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