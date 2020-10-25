Минздрав: морг в Новокузнецке переполнен телами, так как родственники сидят на карантине и не забирают их

В морге Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозят в том числе и скончавшихся от COVID-19, скопились тела умерших. Региональный Минздрав признал переполненность учреждения, объяснив это тем, «что родственники не имеют возможности забрать тела до истечения срока карантина или до выздоровления», сообщает ТАСС.

«Оказывает влияние и дефицит кадров врачей-патологоанатомов. В настоящее время проводится точечный ремонт помещения морга, монтируются дополнительные поверхности для хранения тел», — заявили в местном Минздраве.

Ведомство признало, что тела в опубликованном видеоролике действительно являются телами умерших от COVID-19 и пневмонии: «Увеличение числа заболевших за последние три недели, отмечается рост числа летальных исходов», — уточнили «Интерфаксу» в региональном Минздраве.

О том, что морг переполнен, стало известно 25 октября. В одном из пабликов во ВКонтакте, а потом и на других платформах опубликовали видео, на котором на полу медучреждения в черных мешках лежат тела умерших людей.

«Это у нас коридор — в коридоре у нас завал, — говорит человек на видео. — Это секционный зал — все в трупах. Трупы везде. Можно упасть, запнуться. Приходится ходить по головам».

После случившегося губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку начальника территориального управления Министерства здравоохранения в Новокузнецке «за допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи населению».

Ранее похожие кадры стали распространяться из подвала городской больницы №12 города Барнаул, где оборудовали комнату для временного хранения тел умерших от COVID-19. В Минздраве тогда объяснили, что из-за увеличения смертельных случаев для проведения вскрытия не хватает патологоанатомов.