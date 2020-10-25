Иран провел учения с участием беспилотников возле границ Армении и Азербайджана

Сухопутные силы Ирана провели в воскресенье военные маневры на северо-западе республики, сообщает информагентство Tasnim.

У границ Армении и Азербайджана, воюющих за нагорно-карабахский регион, сосредоточились силы одной пехотной спецбригады Ирана, а также беспилотники, артиллерийское подразделение и бронетехника. В сообщении Tasnim учения названы «предупреждением для врагов».

ТАСС отмечает, что накануне учений к границам Азербайджана и Армении были переброшены дополнительных силы регулярной армии Ирана и элитного Корпуса стражей исламской революции.

18 октября истек срок оружейного эмбарго в отношении Ирана. Также перестал действовать запрет на въезд в государства-члены ООН и транзит через них, введенный в отношении ряда иранских военных и гражданских лиц. Идею о продлении эмбарго, выдвинутую США, ранее отклонил Совбез ООН.

За несколько дней до окончания срока эмбарго Иран сообщил, что снаряды из соседнего Нагорного Карабаха попадают на территорию страны. В МИД Ирана пообещали соразмерно отвечать на обстрелы территории.