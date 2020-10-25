Глава Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

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Причины смерти не сообщаются. Известно, что в конце 1990-х Ли Гон Хи лечили от рака легких, у него также были проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, фактически ей руководит его сын Ли Чжэ Ену.

Агентство отмечает, что, по данным Forbes, состояние Ли Гон Хи составляет 20,9 млрд долларов. Согласно данным Комиссии по справедливой торговле и расчетам Reuters, выручка дочерних компаний Samsung Group в 2019 году составила 289,6 млрд долларов, что составило 17% валового внутреннего продукта Южной Кореи.

«Председатель Ли был настоящими визионером, который превратил Samsung из локального бизнеса в мирового лидера по инновациям и промышленного гиганта», — сообщается в некрологе компании.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Он стал главой Samsung в 1987 году после смерти основателя компании, своего отца Ли Бен Чхоля. Samsung — крупнейший промышленный конгломерат Южной Кореи.

В 2008 году предпринимателя приговорили к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов. Он был вынужден выйти из руководства Samsung, однако спустя два года приговор отменили, и Ли Гон Хи вернулся к руководству компанией.