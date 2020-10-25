Жителей старше 60 лет в Санкт-Петербурге собрали на концерт к 75-летию Победы «На всю оставшуюся жизнь»

Муниципалитет Большой Охты в Санкт-Петербурге 24 октября организовал в большом концертном зале «Октябрьский» концерт к 75-летию Победы под названием «На всю оставшуюся жизнь». Об этом сообщается в группе администрации МО Вконтакте, на которую обратила внимание «Фонтанка».

В группе администрации МО уточняется, что концертов запланировали два — 24 октября 14:00 «для старшего поколения», 19:00 — «для всех возрастов».

«Многие жители Большой Охты старше 60 лет, изъявившие желание посетить концерт, получают билеты через своих кураторов Большеохтинского Совета Старейшин по своим территориям», — рассказали в администрации.

По данным «Фонтанки», комментарии жителей Санкт-Петербурга о том, что с концерт нужно отложить, из группы были удалены. «Учитывая организационную важность данного объявления, комментарии, не касающиеся порядка выдачи билетов, будут удаляться без объяснений», — заявили в муниципалитете.

Ранее губернатор Александр Беглов обратился к жителям Петербурга со своей страницы ВКонтакте и порекомендовал горожанам за 65 лет сидеть дома и по возможности избегать людных мест.

«Горожанам старше 65 рекомендуем соблюдать режим самоизоляции. Прошу, по возможности, избегать людных мест. Продолжают работу наши волонтеры. Они помогают купить продукты, лекарства пожилым людям, ответственно остающимся дома. Эта простая помощь позволяет обезопасить наших пенсионеров», — заявлял Беглов.

За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 709 новых случаев заражения коронавирусом. 24 октября в городе выявили 713 новых случаев COVID-10, 710 — 23 октября. Всего в городе за все время пандемии выявили 56,8 тыс. зараженных коронавирусом.