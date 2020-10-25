В России выявили еще 16 710 новых случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 16 710 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 24 октября, выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом — почти на 200 меньше, чем сегодня. Максимум с начала распространения инфекции в России — 17 340 новых случаев за сутки — зарегистрировали 23 октября.

В Москве за сутки выявили 4455 новых случаев COVID-19, накануне (24 октября) — 4453. 23 октября в Москве выявили почти на тысячу случаев больше — 5478.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 709 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 491, в Нижегородской области — 396, в Ростовской области — 306.

Число зараженных коронавирусом в России за все время пандемии превысило 1,5 млн и составило 1 513 877.

Всего за все время пандемии умерли 26 050 человек с подтвержденным коронавирусом (в том числе за последние сутки — 229).

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, прошедшие две недели ограничений «дали надежду», что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве будет снижаться. Он также заявил, что, по его мнению, большинство москвичей соблюдает введенные ограничения.

«Можно сказать, что, с одной стороны, прошедшие две недели стали рекордными по уровню заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны, появилась надежда, что динамика будет снижаться», — рассказал мэр.

За сутки COVID-19 в мире заразились более 465 тыс. человек — рекордный показатель, зафиксированный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала пандемии. Университет Джонса Хопкинса, который также ведет мировую статистику по COVID-19, сообщил о более 506 тыс. новых случаях заражения.

Первые строки в статистике среди стран по числу заразившихся коронавирусом остаются США (8,3 млн), Индия (7,8 млн), Бразилия (5,3 млн) и Россия (1,5 млн). Наибольшее количество смертей от COVID-19 зарегистрировали в США (221 тыс.), Бразилии (155 тыс.) и Индии (117 тыс). Россия — на 13-м месте.