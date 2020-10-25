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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Помпео призвал Лукашенко выпустить политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова из Беларуси
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонных переговоров призвал Александра Лукашенко разрешить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть территорию Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.
«Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному выезду из Беларуси неправомерно задержанного гражданина США Виталия Шклярова», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
Это подтвердила и корреспондент CNN при ведомстве Дженнифер Ханслер в своем твиттере.
Помпео, по словам корреспондента CNN и источника ТАСС, также «подтвердил поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений народа Беларуси».
Александр Лукашенко и Майк Помпео провели телефонные переговоры вечером 24 октября, об этом сообщал телеграм-канал «Пул первого», близкий к главе пресс-службы Лукашенко Натальи Эйсмонт. По информации канала, Помпео и Лукашенко почти полчаса «говорили о внутриполитической обстановке — и в Беларуси, и в США» и «о судьбе одного из граждан США и Республики Беларусь».
Шкляров — гражданин Беларуси и США. Он родился в Беларуси, несколько лет жил в США, его жена и ребенок — американские граждане.
20 октября Шклярову, который с конца июля находился в минском СИЗО, изменили меру пресечения на подписку о невыезде. О том, что его отпустили из СИЗО, стало известно 19 октября. Шкляров был одним из участников «круглого стола» в СИЗО КГБ с Александром Лукашенко, который организовали 10 октября.
Помимо Шклярова, еще трем участникам встречи — директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, члену инициативной группы по сбору подписей штаба Бабарико Юрию Воскресенскому и члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Лилии Власовой — изменили меры пресечения, их отпустили из СИЗО под домашний арест.
Шклярову в конце июля предъявили обвинения в «организации беспорядков» в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который сейчас находится под следствием и который также участвовал во встрече с Лукашенко в СИЗО.
По версии силовиков, Шкляров помогал Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.
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