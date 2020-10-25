СК назвал заказным убийство депутата горсовета Выборга Александра Петрова

Убийство бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова, по версии следствия, было заказным, об этом сообщает Следственный комитет на своей официальной странице.

«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. „з“ ч.2 ст. 105 УК)».

Ведомство уточнило, что Петрова убили 24 октября вечером: «неустановленное лицо» выстрелило из огнестрельного оружия «с противоположного берега реки в 61-летнего мужчину [Петрова — ред.], находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области».

Следственный комитет также опубликовал видеозапись, сделанную на месте убийства выборгского бизнесмена.

61-летний Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и известный в Петербурге и Ленинградской области бизнесмен. О его убийстве стало известно вчера вечером, об этом сообщали 47news и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Петров — совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». Как рассказывала «Новая газета», Александр Петров — соратник Ильи Трабера, возможного лидера тамбовской ОПГ, бизнесмена, который в 1990-е годы занимался антикварным бизнесом в Санкт-Петербурге. Он был совладельцем топливной компании и судостроительного завода, в настоящее время бизнесмен строит порт в Приморске.

В 2017 году телеканал «Дождь» выпустил документальный фильм «Питерские», где упоминается Илья Трабер. Его называли «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете из-за фильма.

В сентябре был арестован глава Выборгского района Геннадий Орлов по делу о многомиллионных хищениях. Он, предположительно, может быть связан с Трабером.