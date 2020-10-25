Нурмагомедов победил Гейджи в чемпионате UFC. Российский боец назвал этот бой последним в карьере

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов победил своего американского коллегу Джастина Гэйджи во втором раунде в чемпионском поединке UFC (в легкой весовой категории) в Абу-Даби.

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры и попросил дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

«Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге», — заявил Нурмагомедов (цитата по РИА Новости).

Нурмагомедов защитил этот титул в третий раз. За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний боец выиграл все 29 поединков.

На видео в Инстаграм второго тренера Нурмагомедова Хавьера Мендеса спортсмен заявил, что скоро может вернуться уже в качестве тренера молодого поколения бойцов.

В Москве в июле этого года от осложнений после COVID-19 скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. После поединка 24 октября победитель поблагодарил своего ушедшего отца за «за все», чему он его «научил в этой жизни». Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он был заслуженным тренером России и, помимо сына, воспитал еще несколько действующих бойцов UFC.