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№ 117 от 23 октября 2020

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Нурмагомедов победил Гейджи в чемпионате UFC. Российский боец назвал этот бой последним в карьере

Спорт2 210

2 210
 

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов победил своего американского коллегу Джастина Гэйджи во втором раунде в чемпионском поединке UFC (в легкой весовой категории) в Абу-Даби. 

 

После поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры и попросил дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

«Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге», — заявил Нурмагомедов (цитата по РИА Новости).

Нурмагомедов защитил этот титул в третий раз. За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний боец выиграл все 29 поединков.

На видео в Инстаграм второго тренера Нурмагомедова Хавьера Мендеса спортсмен заявил, что скоро может вернуться уже в качестве тренера молодого поколения бойцов.

 

В Москве в июле этого года от осложнений после COVID-19 скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. После поединка 24 октября победитель поблагодарил своего ушедшего отца за «за все», чему он его «научил в этой жизни». Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. Он был заслуженным тренером России и, помимо сына, воспитал еще несколько действующих бойцов UFC.

Теги:
нурмагомедов, ufc, ng
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