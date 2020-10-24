Избирком в Перми уничтожил доказательства фальсификации голосования на выборах губернатора

Краевая избирательная комиссия уничтожила официальную видеозапись с участка №3445 Перми «в связи с истечением месячного срока хранения». Об этом «Новой газете» сообщил руководитель пермского «Голоса» Виталий Ковин. Видеозапись была уничтожена, несмотря на запрос «Голоса» о доступе к записи, ходатайстве о приобщении записи к судебному иску и заявлении в следственный комитет о фальсификации итогов голосования на участке.

«В день выборов я и мои коллеги произвели запись видеотрансляций избирательных участков Перми. На скорую руку проверили несколько, одним из которых оказался участок №3445. В итоговом протоколе 712 избирателей, и был резкий скачок явки в последние 3 часа […] Но никаких толп мы не увидели, а насчитали всего 212 избирателей, то есть, приписаны лишние 500 человек, которым якобы выдали бюллетени», — пишет Ковин.

Согласно видеозаписи, комиссия 13 сентября насчитала 212 избирателей на участке. Члены комиссии подписали протокол и покинули помещение для голосования, но через 40 минут вернулись и «ожидали сигнала от ТИК». «Что и где происходило с документами комиссии эти 40 минут, остался ли тем же протокол? По записи это установить невозможно, это вопрос для следствия», — пишет Виталий Ковин. Он подал заявление в СК на возбуждение уголовного дела о фальсификации итогов голосования.

Ковин сообщает, что обращался к кандидату в губернаторы от КПРФ, члену избирательной комиссии Пермского края Ксении Айтаковой, чтобы подать иск на отмену этих результатов. Айтакова иск подала, но позже отозвала без объяснения причин.

В Перми 407 избирательных участков, видеокамеры стояли на 223-х. Ковин в беседе с «Новой газетой» заявил, что, кроме участка №3445, подозрительный скачок явки в 20-40% (до 600 человек) в последние три часа 13 сентября «Голос» обнаружил еще на 15 участках в Перми — это те участки, на которых не было независимых наблюдателей.

13 сентября в Пермском крае завершились выборы губернатора. Победителем стал Дмитрий Махонин — самовыдвиженец, поддерживаемый «Единой Россией» — у него 79,69% голосов. Явка по краю составила 35,75%, в Перми — 27,49%.