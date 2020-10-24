Нижегородское госпредприятие закупит за 231 миллион рублей лекарство от COVID-19 с недоказанной эффективностью

Госпредприятие «Нижегородская областная фармация» закупит 20 тысяч упаковок российского препарата от COVID-19 «Коронавир» общей стоимостью 231 миллион рублей. Информацию об этом «Новая газета» обнаружила на портале госзакупок.

Информация о закупке препарата от коронавируса содержится в лоте №9. По адресу, который в нем указан, расположена «Госаптека». Эта сеть входит в «Нижегородскую областную фармацию».

Закупка осуществляется из-за аварии, иных ЧС, непреодолимой силы, «при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Всего в ней 41 лот.

Общая сумма закупки составляет около 60 миллионов рублей. Лот о закупке препаратов от коронавируса — самый крупный. Помимо «Коронавира», планируется закупить в том числе три тысячи упаковок препарата для лечения ревматоидного артрита «Артлегиа» на сумму 128 миллионов и 200 тысяч упаковок раствора для консервирования клеточных образцов PreservCyt Solution более чем за 53,1 миллиона.

«Коронавир» — один из российских препаратов, который содержит в себе фавипиравир. Это вещество ранее включили в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а в конце сентября власти заключили контракты на поставку препарата почти на полмиллиарда рублей. При этом его эффективность в борьбе с COVID-19 не доказана.