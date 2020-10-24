В Азовском море на нефтяном танкере произошел взрыв

В Азовском море произошел взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов», который шел под российским флагом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росречморфлота.

«Танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива. Спасены десять человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски», — заявили там. Однако в управлении МЧС Кубани агентству сказали, что на борту танкера остаются четыре человека. «К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно"Братск"», — сказали там.

По данным сервиса Vessel Finder, «Генерал Ази Асланов» плыл из Керчи в Ростов-на-Дону, где должен был оказаться в 6:00 25 октября. Владеет танкером турецкая компания Palmali Shipping & Agency. Он был построен в 2005 году, плавает под российским флагом.