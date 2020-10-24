Директора космического центра «Восточный» арестовали по делу о подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями и подлогу

Директора космического центра «Восточный», филиала «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца, до 22 декабря, по делу о подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями и служебному подлогу (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК). Об этом сообщается на сайте Благовещенского горсуда.

Суд посчитал, что Бобков может скрыться от следствия. По его мнению, из-за занимаемой должности у директора «Восточного» есть возможность уничтожить доказательства и оказать воздействие на свидетелей, что воспрепятствует производству по делу.

По данным «Коммерсанта», Бобкова подозревают в том, что он подстрекал главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрия Фоминцева к служебным нарушениям, чтобы отчитаться перед руководством «Роскосмоса» о готовности недостроенных водозаборных сооружений для космодрома «Восточный» и ЗАТО «Циолковский». По версии следствия, взамен Бобков обещал инспектору и его супруге трудоустройство в КЦ «Восточный» на посты с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц. По предварительным данным, ущерб составил около 500 миллионов рублей.

Свою вину Бобков не признал. Защита планирует обжаловать решение о его аресте в Амурском облсуде. Фоминцев уже находится под арестом.

После произошедшего глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил гендиректора дирекции «Восточного» Евгения Рогозу. Также он объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку.

«Восточный» начали строить в 2012 году. В прошлом году срок его полной готовности сдвинули на 2023 год. Часть дел руководителей строительства уже завершилась приговорами: так, в феврале за растрату и присвоение госимущества осудили трех экс-руководителей Сибирского главка Спецстроя – бывшего генподрядчика.