Посольство США в Минске рекомендовало американским гражданам запастись едой и лекарствами из-за протестов

Посольство США в Минске рекомендовало гражданам страны, живущим в Беларуси, запастись водой, продуктами, медикаментами, наличными деньгами и другими необходимыми вещами как минимум на три дня из-за запланированных на 25 октября протестов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американской дипмиссии.

25 октября заканчивается срок ультиматума, предъявленного Светланой Тихановской Алексанру Лукашенко.

Американское посольство посоветовало своим гражданам учитывать, что «мирные собрания могут быстро перерасти в конфронтацию и привести к насилию». Димписсия призвала граждан всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и белорусскую визу, заранее планировать поездки, воздержаться от пользования общественным транспортом, так как его работа может быть нарушена, и избегать мест протестов.

Ультиматум Тихановская предъявила 13 октября. Согласно требованиям, Лукашенко до 25 октября должен объявить о своем уходе с поста, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после голосования на президентских выборах. Участники акций требуют освободить политзаключенных и провести новые выборы. ЦИК страны утверждает, что на них победил Лукашенко с результатом более 80% голосов, а Тихановская набрала лишь около 10%.

Во время протестов десятки тысяч человек были задержаны. Многие из них рассказывали о насилии со стороны силовиков.