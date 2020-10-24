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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Суд арестовал замглавы Московской таможни по делу о крупной взятке
«Новая газета»редакция
Пресненский районный суд Москвы арестовал замглавы Московской таможни Сергея Цуканова до 23 декабря. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.
Заместителю начальника Московской таможни вменяется получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст.290 УК).
По информации ТАСС, Цуканова задержали вечером 22 октября при получении взятки размером 500 тысяч рублей. Ему сообщили об изъятии товаров у компании «Меховой мир» на таможне, и он предложил их пропустить за эту сумму. В рамках следственного эксперимента представители компании, действующей в интересах «Мехового мира», передали деньги, в ходе чего Цуканов и был задержан, уточнил собеседник агентства.
«Безобразие»: глава Минспорта прокомментировал нападение на главного арбитра после матча «Ахмат»—«Спартак»
Министр спорта Олег Матыцин назвал безобразием нападение на арбитра Богдана Головко, который накануне судил матч молодежных команд грозненского «Ахмата» и московского «Спартака». Свое отношение к инциденту чиновник высказал в эфире канала «Матч Страна».
«Просто безобразие. Такие вещи не только в спорте не должны происходить, а в принципе в жизни. Спорт — это платформа формирования культуры уважения. Мы всегда говорим, что основа — это уважение к сопернику, к судье. [...] Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы дать правильную оценку этому поступку и наказать виновных», — заявил министр.
На судью напали в Грозном после матча, который завершился со счетом 0:0. В пресс-службе Российской премьер-лиге заявили, что удары арбитру нанес представитель «Ахмата». Согласно протоколу встречи, с которым ознакомился «Спорт Экспресс», после финального свистка на поле вышли посторонние и «нанесли судье удар в область паха», а затем, уходя с поля, били его по ногам сзади и «толкали в спину». После этого они отправились в судейскую комнату и в нецензурной форме выразили арбитру свое недовольство.
В грозненском клубе утверждают, что поле выбежал не их представитель, а просто болельщик. Впрочем, за инцидент представители «Ахмата» извинились. «Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание», — пообещали в пресс-службе «Ахмата».