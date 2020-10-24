Химики из МГУ обнаружили следы ракетного топлива в пробах с Камчатки

Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова обнаружили в пробах воды с Камчатки два продукта распада гептила, который является одним из компонентов ракетного топлива. Об этом YouTube-каналу «Редакция» рассказал эколог Георгий Каваносян.

«Мы нашли в одной из проб продукты распада ракетного топлива. Это нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен, продукты распада гептила. […] Вещества нашла химическая лаборатория МГУ», — рассказал он.

По словам собеседника «Редакции», вещество могло появиться в воде только техногенным путем. Как уточнил декан химфака МГУ Степан Калмыков, в лаборатории при исследовании применили метод высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.

Каваносян предположил, что попадание в воду гептила могло спровоцировать механизм «красных приливов». Он также подчеркнул, что по одной пробе выводы о причинах загрязнения на Камчатке делать преждевременно.

Накануне в Следственном комитете назвали приоритетной версию о природных причинах загрязнения в Авачинской бухте на Камчатке, где в начале октября местные жители обнаружили сотни трупов морских животных. Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. РАН и власти Камчатки это отрицают. Также рассматривалась версия и о возможной утечке ракетного топлива на полигоне Радыгино, однако лаборатория, куда обратился «Гринпис», гептил в пробах обнаружить не смогла.