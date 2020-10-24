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№ 117 от 23 октября 2020

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Генпрокуратура Азербайджана сообщила о смерти российского подростка после обстрела Гянджи 

Общество19

19
 

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о смерти российского подростка, который был ранен в ходе обстрела Гянджи в минувшие выходные. Сообщение надзорного ведомства опубликовано на официальном портале. 

«Гражданин Российской Федерации […] 2007-го года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», — уточнили в Генпрокуратуре. 

17 октября Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле Гянджи — одного из крупнейших городов страны. Всего в результате обстрела в тот день, по данным Баку, погибли не менее 13 человек, еще 52 были ранены. Ереван, впрочем, отрицает свою причастность к произошедшему. 

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Во время переговоров в Москве 10 октября Ереван и Баку договорились о прекращении огня, однако спустя час после вступления режима в силу обвинили друг друга в его нарушении.

Теги:
sn, смерть, обстрел, нагорный карабах

После публикации «Новой» Минпромторг переводит систему маркировки лекарств в «уведомительный» режим работы

Общество612

612
 

После вчерашней публикации «Новой» система маркировки лекарств в России будет временно переведена в «уведомительный» режим работы. Об этом, как передает ТАСС, сегодня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», — заявил глава Минпромторга.

Дополняется.

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Теги:
sn, россия, минпромторг, лекарства
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