После публикации «Новой» Минпромторг переводит систему маркировки лекарств в «уведомительный» режим работы

После вчерашней публикации «Новой» система маркировки лекарств в России будет временно переведена в «уведомительный» режим работы. Об этом, как передает ТАСС, сегодня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», — заявил глава Минпромторга.

Ранее в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. Как выяснила обозреватель «Новой» Юлия Латынина, причина пропажи не только в ажиотажном спросе, но и в том, что система маркировки препаратов работает с большими сбоями. В итоге сотни тысяч упаковок остаются нерастаможенными или не могут покинуть склады производителей.

Два дня назад из-за проблем с системой маркировки фармкорпорация «Гедеон Рихтер» приостановила до конца октября поставки в Россию лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП). Машины компании развернулись на границе России, так как технические сбои не позволяли растаможить лекарства.

С июля маркировкой лекарств занимается компания «Оператор-ЦРПТ». Предполагалось, что новая система сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных препаратов: на каждую упаковку лекарств наносится уникальный ID из 14 знаков, по которому можно отследить путь от производителя к потребителю.