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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
После публикации «Новой» Минпромторг переводит систему маркировки лекарств в «уведомительный» режим работы
После вчерашней публикации «Новой» система маркировки лекарств в России будет временно переведена в «уведомительный» режим работы. Об этом, как передает ТАСС, сегодня сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы маркировки», — заявил глава Минпромторга.
Ранее в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. Как выяснила обозреватель «Новой» Юлия Латынина, причина пропажи не только в ажиотажном спросе, но и в том, что система маркировки препаратов работает с большими сбоями. В итоге сотни тысяч упаковок остаются нерастаможенными или не могут покинуть склады производителей.
Два дня назад из-за проблем с системой маркировки фармкорпорация «Гедеон Рихтер» приостановила до конца октября поставки в Россию лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП). Машины компании развернулись на границе России, так как технические сбои не позволяли растаможить лекарства.
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С июля маркировкой лекарств занимается компания «Оператор-ЦРПТ». Предполагалось, что новая система сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных препаратов: на каждую упаковку лекарств наносится уникальный ID из 14 знаков, по которому можно отследить путь от производителя к потребителю.
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